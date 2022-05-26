Emeklilere son dakika açıklaması: Temmuz zammı öncesinde 500, 625 ve 750 TL ek ödeme müjdesi! Son tarihi kaçırmadan hesaplarınızı doldurun!

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, bu sene itibari ile kendi bünyelerine dahil olmaya yönelik talimat vermeyi kabul eden emekli vatandaşlara, aldıkları maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda karşılıksız ödeme yapacaklarını duyurdu.