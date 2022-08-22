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Haberler Ekonomi Benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

Benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

Benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM var mı milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine zam geleceği iddia edildi. İşte 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, Shell, Opet, BP...

22.08.2022 12:03 - Son Güncelleme: 22.08.2022 12:03
Benzin, motorin, LPY’ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Sürücüler benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 83 kuruş indirim, motorine 77 kuruş zam yapılmıştı. Gelen son dakika bilgi araç sahiplerini üzecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP güncel akaryakıt fiyat listesi...

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Benzin, motorin, LPY’ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM ZAM VAR MI?

Benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı iddia edildi. Motorin ve LPG'de ise değişiklik olmayacak.

Benzin, motorin, LPY’ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,14, Ankara'da 21,25 ve İzmir'de 21,25 liraya yükselecek.

Benzin, motorin, LPY’ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 AĞUSTOS PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL

Benzin, motorin, LPY’ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

Motorin fiyatı: 25,03 TL

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