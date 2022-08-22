Benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM var mı? Sürücüler dikkat! 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...
Benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM var mı milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine zam geleceği iddia edildi. İşte 22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, Shell, Opet, BP...
22.08.2022 12:03 - Son Güncelleme: 22.08.2022 12:03
22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Sürücüler benzin, motorin, LPY'ye İNDİRİM ZAM haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 83 kuruş indirim, motorine 77 kuruş zam yapılmıştı. Gelen son dakika bilgi araç sahiplerini üzecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP güncel akaryakıt fiyat listesi...