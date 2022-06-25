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Haberler Ekonomi Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

Emekli maaşı yükseltme formülü oldukça merak ediliyor. 3 farklı yöntemle siz de emekli maaşınızdaki detayları inceleyerek daha fazla maaş alabilirsiniz. Peki, emekli maaşı yükseltme nasıl yapılır? Emekli maaşı yüksek almak için ne yapılmalı? Emekli maaşı yükseltme formülü nedir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.06.2022 10:06 - Son Güncelleme: 25.06.2022 10:06
Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

Emekli maaşı arttırma formülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaşı nasıl yükseltilir sorusu yer aldı. Emekli maaşı yükseltme ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

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Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

Çalışanlar, çalıştıkları dönem içerisinde ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı konusunda hesaplamalar yapıyor. Milyonlarca kişinin alacağı maaş sigorta giriş tarihi ve prim ödemesine göre çeşitli formüllerle hesaplanıyor. Öte yandan gelecekte yüksek maaş almanın çeşitli formüleri de var. Bazı hususlara dikkat edilerek maaş hesabı yapılabiliyor. En kolay anlatımıyla 'Emekli maaşı eşittir, Ortalama aylık kazanç x Aylık bağlama oranı' gibi hesaplama yöntemi uygulanıyor.

Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

1999'A KADAR OLAN SÜREDE...

Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

1999-2008 ARASI

Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!

EKİM 2008 SONRASI

Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.

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