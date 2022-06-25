Emeklilere müjde! 3 adımda emekli maaşınızı yükseltin! 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl yükseltilir? İŞTE O FORMÜL!
Emekli maaşı yükseltme formülü oldukça merak ediliyor. 3 farklı yöntemle siz de emekli maaşınızdaki detayları inceleyerek daha fazla maaş alabilirsiniz. Peki, emekli maaşı yükseltme nasıl yapılır? Emekli maaşı yüksek almak için ne yapılmalı? Emekli maaşı yükseltme formülü nedir? İşte detaylar...
25.06.2022 10:06 - Son Güncelleme: 25.06.2022 10:06
Çalışanlar, çalıştıkları dönem içerisinde ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı konusunda hesaplamalar yapıyor. Milyonlarca kişinin alacağı maaş sigorta giriş tarihi ve prim ödemesine göre çeşitli formüllerle hesaplanıyor. Öte yandan gelecekte yüksek maaş almanın çeşitli formüleri de var. Bazı hususlara dikkat edilerek maaş hesabı yapılabiliyor. En kolay anlatımıyla 'Emekli maaşı eşittir, Ortalama aylık kazanç x Aylık bağlama oranı' gibi hesaplama yöntemi uygulanıyor.