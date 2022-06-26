Bayram önü nakit arayana 4250 TL yatacak! Kurban destek parası niteliğinde minimum 3.500 TL maaş kadar ödeme! SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den anlık çekebilir!
Temmuz ayında büyük kazançlar elde edecek emekliler için ekstra bir kazanç kapısı daha aralandı. Bankalar aracılığıyla emekliler Temmuz ayında ikramiyelere, zamlı maaşlarına ve promosyon ödemelerine sahip olacak. Bu kapsamda bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak eden vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda. Durum bu halde olunca bankaların promosyon yarışı da başladı. 3 sene süresince maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli promosyonu alıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan hangi banka? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
SSK, Bağkur'lu ve 4C'li emeklilere müjde 4.750 lira için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Taban tutarı amacıyla ek bir zam haberi ile bu ay emekli olan bireylerin yanı sıra üç yıllık taahhüt zamanı dolan vatandaşların adına 2.500 ile 4.750 lira arasında ek para verilecek. Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz....
4.750 TL'ye Varan Nakit Promosyon Fırsatı!
Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanların avantajlı nakit promosyon fırsatlarından yararlanması sağlanmaktadır. 3.500 TL'ye varan ek koşulsuz promosyonun yanı sıra emekli tanıdığını da getireler için toplamda 1.250 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sağlanmaktadır.
ING Bank Emekli Promosyon Oranları Ne Kadar?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında ING Bank tarafından da yüksek oranda promosyon ödemelerine başlandı. Emekli maaş müştersini artırmak için cazip tekliflerini duyuran ING Bank, yüksek oralara sahip promosyon olanakları ile dikkat çekiyor. ING Bank emekli promosyon oranları ise maaş tutarına göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödeme oranları kısaca şöyledir: