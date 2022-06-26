Bu fiyata kiralık oda bile bulunmaz! 1 günde 16 ile müjde TOKİ'den! 1.896 TL taksitle 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! 50 bin TL'si olan...

TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. Sevinçten dört köşe edecek açıklama yapıldı. Fırsat önümüzdeki ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. Her il için tarihler değişmekle birlikte 28 Temmuz'a kadar alınacak. İşte dairenin satışının yapıldığı iller ve ucuz konut kampanyaları!