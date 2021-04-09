Araç almak isteyenlere müjde! 70 bin TL’ye varan indirim! İşte Nisan ayı otomobil kampanyaları…

İkinci el otomobillerdeki fiyat artışından sonra sıfır araç almak isteyenlere müjdeli haberler geliyor. Otomobil firmaları kampanya üstüne kampanya yapıyor ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları sunuyor. Nisan ayı otomobil kampanyaları yoğun bir çekilde gündemde binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 70 bin TL'ye varan indirim fırsatı ve diğer daha pek çok fırsat alacakları sevindirdi. Araç sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişinin merak ettiği indirim seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.