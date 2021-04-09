Araç almak isteyenlere müjde! 70 bin TL’ye varan indirim! İşte Nisan ayı otomobil kampanyaları…
İkinci el otomobillerdeki fiyat artışından sonra sıfır araç almak isteyenlere müjdeli haberler geliyor. Otomobil firmaları kampanya üstüne kampanya yapıyor ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları sunuyor. Nisan ayı otomobil kampanyaları yoğun bir çekilde gündemde binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 70 bin TL'ye varan indirim fırsatı ve diğer daha pek çok fırsat alacakları sevindirdi. Araç sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişinin merak ettiği indirim seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.
İkinci el otomobillerdeki fiyat artışından sonra sıfır araç almak isteyenlere müjdeli haberler geliyor. Otomobil firmaları kampanya üstüne kampanya yapıyor ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları sunuyor. Nisan ayı otomobil kampanyaları yoğun bir çekilde gündemde binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 70 bin TL'ye varan indirim fırsatı ve diğer daha pek çok fırsat alacakları sevindirdi. Araç sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişinin merak ettiği indirim seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.
Sıfır araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. Modellere göre değişen kampanya seçenekleri her markaya göre de farklılık oluşturuyor. İkinci elde fiyatların yükselmesinden dolayı sıfır araçlara olan ilgi daha da arttı. Nisan ayına özel markaların sunduğu kampanyaları haberimizde derledik. Özellikle 70 bin TL'ye varan indirim fırsatı oldukça dikkat çekiyor. İşte araç almak isteyenler için Nisan ayı otomobil kampanyaları…
Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 25.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Dizel Otomatik Fiat 500L şimdi 71.000 TL'ye varan indirimle!
Geniş iç hacmi, akıllı park sistemi, 7'' dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik Fiat 500L şimdi 71.000 TL indirim fırsatıyla.
71.000 TL, 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA versiyonda Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı üzerinden uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle!
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 5ooX Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.