Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi ✔ SSK - Bağkur'lu, 4C'li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...
Emeklileri sevindirecek haber geldi. Bankalar emekliler için çeşitli kampanyalar sunuyor ve bünyesine müşteri çekmek için adeta yarışıyorlar. Maaşların yanında verilen promosyon ödemeleri 3 bin liraya varırken, kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme kazandırıyor. Bunlarla birlikte ödemeler 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. TEB tarafından promosyonlara ilişkin yapılan duyuruda, "Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. " denildi. Buna göre, toplam kazanç 5 bin 250 TL oluyor. Peki, hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte merak edilenler!
09.03.2022 11:58 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:58
Emeklileri ilgilendiren haber duyuruldu. Maaşa ek 5 bin 250 TL kazanç verilecek. Milyonlarca emekli hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak edip araştırıyor. 3.000 TL'ye varan ödemelerin yanında ek ödül kazancı da sağlanıyor. Bu ödemeler hesaplara anında geçiyor. Haberimizde bankaların güncel promosyonlarına ve kampanyalarına yer verdik. İşte banka banka Mart ayı güncel promosyon ödemeleri!