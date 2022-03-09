Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi ✔ SSK - Bağkur'lu, 4C'li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

🔷Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...