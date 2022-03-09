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Haberler Ekonomi Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi ✔ SSK - Bağkur'lu, 4C'li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi ✔ SSK - Bağkur'lu, 4C'li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Emeklileri sevindirecek haber geldi. Bankalar emekliler için çeşitli kampanyalar sunuyor ve bünyesine müşteri çekmek için adeta yarışıyorlar. Maaşların yanında verilen promosyon ödemeleri 3 bin liraya varırken, kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme kazandırıyor. Bunlarla birlikte ödemeler 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. TEB tarafından promosyonlara ilişkin yapılan duyuruda, "Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. " denildi. Buna göre, toplam kazanç 5 bin 250 TL oluyor. Peki, hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte merak edilenler!

09.03.2022 11:58 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:58
Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi! SSK - Bağkur’lu, 4C’li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Emeklileri ilgilendiren haber duyuruldu. Maaşa ek 5 bin 250 TL kazanç verilecek. Milyonlarca emekli hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak edip araştırıyor. 3.000 TL'ye varan ödemelerin yanında ek ödül kazancı da sağlanıyor. Bu ödemeler hesaplara anında geçiyor. Haberimizde bankaların güncel promosyonlarına ve kampanyalarına yer verdik. İşte banka banka Mart ayı güncel promosyon ödemeleri!

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Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi! SSK - Bağkur’lu, 4C’li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

🔷Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...

Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi! SSK - Bağkur’lu, 4C’li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor.

Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi! SSK - Bağkur’lu, 4C’li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi! SSK - Bağkur’lu, 4C’li herkes alacak: Tutar yükseldi! 3 sene boyunca...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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