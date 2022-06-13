Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Emekliler, çalışanlar herkesi ilgilendiriyor! TC kimlik numarası son hanesine göre 5000 TL ile 25000 TL arasında kredi çekilebilecek. Güzel haber geldi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Milyonlarca kişi bayramda yapacak harcama için bankalara yöneliyor. Bu kapsamda banka banka kampanyalar araştırılıyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip kredi alabilmek mümkün! Özellikle emeklilere özel kampanyalar dikkat çekiyor. Başvurusu onaylanan hemen parasını alabiliyor. İşte detaylar...

13.06.2022 22:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 23:07
Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bankalar bayram öncesi emeklilere özel kredi kampanyası başlattı. Halkbank'tan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi duyurusu geldi. Yapılan açıklamada maaşını Halk Bankası'ndan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verileceği belirtildi. Halk Bankası'nın yanı sıra İş Bankası, PTT ve Ziraat Bankası da emeklilere özel kredi kampanyaları başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bayram için tüm ihtiyaçlar bankalardan alınan kredilerle karşılanabiliyor. PTT acil nakit ihtiyacı olan emeklilere Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği emekli kredisi veriyor. Hemen en yakın PTT Merkezine gelenlere 80.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Diğer bir çok bankadan da şubeye gitmeden kredi başvurusu yapılabiliyor.

Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

PTT ile 5 bin TL kredi çekmek isteyenler 36 ay vadeyle aylık 228,61TL ödeyerek borcunu kapatabiliyor.

Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

PTT EMEKLİ KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME PLANI TABLOSU

Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyen emeklilere de şu açıklama yapıldı;

''Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.''

SON DAKİKA