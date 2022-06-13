Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bankalar bayram öncesi emeklilere özel kredi kampanyası başlattı. Halkbank'tan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi duyurusu geldi. Yapılan açıklamada maaşını Halk Bankası'ndan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verileceği belirtildi. Halk Bankası'nın yanı sıra İş Bankası, PTT ve Ziraat Bankası da emeklilere özel kredi kampanyaları başlattı.