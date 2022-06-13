Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! TC kimlik NO son hanesine göre...
Emekliler, çalışanlar herkesi ilgilendiriyor! TC kimlik numarası son hanesine göre 5000 TL ile 25000 TL arasında kredi çekilebilecek. Güzel haber geldi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Milyonlarca kişi bayramda yapacak harcama için bankalara yöneliyor. Bu kapsamda banka banka kampanyalar araştırılıyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip kredi alabilmek mümkün! Özellikle emeklilere özel kampanyalar dikkat çekiyor. Başvurusu onaylanan hemen parasını alabiliyor. İşte detaylar...
Bankalar bayram öncesi emeklilere özel kredi kampanyası başlattı. Halkbank'tan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi duyurusu geldi. Yapılan açıklamada maaşını Halk Bankası'ndan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verileceği belirtildi. Halk Bankası'nın yanı sıra İş Bankası, PTT ve Ziraat Bankası da emeklilere özel kredi kampanyaları başlattı.
Bayram için tüm ihtiyaçlar bankalardan alınan kredilerle karşılanabiliyor. PTT acil nakit ihtiyacı olan emeklilere Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği emekli kredisi veriyor. Hemen en yakın PTT Merkezine gelenlere 80.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Diğer bir çok bankadan da şubeye gitmeden kredi başvurusu yapılabiliyor.