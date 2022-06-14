42 bin TL’si olan yaşadı! TOKİ ayda 2.114,85 verene evi teslim ediyor! Büyük şehirlerde 2+1, 3+1 daireler...

Büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyenler için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yapacağı yeni konut projelerinin ihale tarihleri duyuruldu. İlana göre Gölbaşı Gerder mahallesinde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos 2022 tarihinde, Çubuk'ta inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanının ihalesi de 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan bir çok ilde konut satışlarına devam eden TOKİ 42.297,05 peşinatla 2+1 daireyi 422.970,54 TL'ye satacağını duyurdu. İşte detaylar...