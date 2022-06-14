42 bin TL'si olan yaşadı! TOKİ ayda 2.114,85 verene evi teslim ediyor! Büyük şehirlerde 2+1, 3+1 daireler...
TOKİ harekete geçti. Başkent Ankara'da toplamda 89 bin 714 Konut projelendirildi. 10 millet bahçesinin inşaatı devam ederken, 3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. TOKİ, ayrıca Yenimahalle Yakacık Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi de yenilenerek başkente yeni bir ticari alan kazandırılmış olacak. Öte yandan TOKİ'nin sitesinde hali hazırda başvuruları devam eden bir çok konut satışı bulunuyor. Kıyıda köşede 42 bin TL'si olan yaşadı! TOKİ %10 peşinat verene evi teslim ediyor! Büyük şehirlerde 2+1, 3+1 daireler kira fiyatına satılıyor. İşte o iller ve ödeme planı...
Büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyenler için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yapacağı yeni konut projelerinin ihale tarihleri duyuruldu. İlana göre Gölbaşı Gerder mahallesinde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos 2022 tarihinde, Çubuk'ta inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanının ihalesi de 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan bir çok ilde konut satışlarına devam eden TOKİ 42.297,05 peşinatla 2+1 daireyi 422.970,54 TL'ye satacağını duyurdu. İşte detaylar...
Ankara, Denizli, Kütahya, Konya, ve Siirt'te 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata satılıyor. Başvurular https://www.toki.gov.tr/satis/tr/projeler adresi üzerinden yapılabiliyor.