Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor
Dar gelirli ailelerin uzun vakittir beklediği umut dolu haberler nihayet ardı ardına gelmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taarfından ailelerin geçim sorunu çekmemesi bağlamında verdiği sosyal yardımlar vatandaşlara nefes aldırıyor. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada ihtiyaç sahibi aileleri rahatlatacak yeni bir yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
29.10.2022 12:49 - Son Güncelleme: 29.10.2022 13:23
Program süresince 15 milyardan çok destek primi dağıtılacağı gelen haberler arasında yer almakta. Şimdilik detaylar belli olmamakla eş güdümlü emeklilerinde bu programdan yararlanabileceği konuşuluyor. Aile Destek Programı'yla ihtiyaç sahibi vatandaşlar devletten ödeme alacak. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara yılda 5.400-7.200 TL arasında ödeme gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemeler her ay 450 ile 600 TL arasında yapılacak.