Türkiyenin ilk sondaj gemisi Fatih ilk seferine çıkıyor

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Fatih Sondaj Gemisi'nde, yerli-yabancı uzmanlar görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6'ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih'te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor.