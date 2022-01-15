Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı? Yeni yılda 13.2 milyona çifte ikramiye müjdesi! 2022'de emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

İlk defa 2018 yılında emeklilere ödenen ikramiyeler geçtiğimiz yıl 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkartılmıştı. Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce her yıl iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan vatandaşların hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha birçok farklı kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2022 yılında yeni miktarın artıp artmadığı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelen yüksek zam oranlarının ardından bayram ikramiyelerde yeni oranlar tahminler gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler