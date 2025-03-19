21 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu geldi: Vakum makinası, mini buzdolabı, fırın var

BİM, 21 Mart Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünlerini açıkladı! Bu hafta teknoloji, mutfak gereçleri, ev tekstili ve daha birçok kategoride fırsatlar sizi bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında Kalın Teker Elektrikli Bisiklet, Casper VIA M40 Cep Telefonu, Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü ve Para Sayma Makinesi gibi dikkat çekici seçenekler bulunuyor.