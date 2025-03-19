21 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu geldi: Vakum makinası, mini buzdolabı, fırın var

BİM, 21 Mart Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünlerini açıkladı! Bu hafta teknoloji, mutfak gereçleri, ev tekstili ve daha birçok kategoride fırsatlar sizi bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında Kalın Teker Elektrikli Bisiklet, Casper VIA M40 Cep Telefonu, Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü ve Para Sayma Makinesi gibi dikkat çekici seçenekler bulunuyor.
💼 TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER
🏦 Para Sayma Makinesi - 2.250 TL
📱 Casper VIA M40 Cep Telefonu - 6.490 TL
📱 Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu - 5.750 TL
🎧 Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü - 925 TL
💻 Tulpar TD3 V1.10.1.2 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarı - 39.950 TL
💻 Tulpar T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı - 64.250 TL
📺 Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV - 20.990 TL
🏰 Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri
🍽 Mikrodalga Fırın - 1.990 TL
🍳 Stand Mikser - 4.250 TL
🍼 Filtre Kahve Makinesi - 1.390 TL
🍼 Dijital Çay Makinesi - 1.690 TL
🍲 Vakum Makinesi - 999 TL
🍳 Philips Ekmek Kızartma Makinesi - 999 TL
🏰 Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı - 1.250 TL
🏍 Elektrikli Ulaşım Araçları
🚲 Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro - 19.990 TL
🍷 Mutfak ve Sofra Takımları
🍽 Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 3.290 TL
🍽 Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti - 1.799 TL
🥛 Altın Rimli Meşrubat Bardağı - 189 TL
🍼 Emsan Derin Çelik Tencere - 799 TL
🍼 Emsan Karnıyarık Tenceresi - 799 TL
🛏 Ev Tekstili ve Dekorasyon
🪑 Çift Kişilik Deluxia Battaniye - 539 TL
🛏 Çift Kişilik Nevresim Takımı - 849 TL
🧜 Kaşmir Halı Moroccan 120x180 cm - 999 TL
🌧 Blackout Süet Fon Perde - 429 TL
🛏 Tül Perde - 209 TL