RAMAZAN İMSAKİYE
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2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Son dakika haberleri… Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) 2021 yılı raporuna göre dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu. Listenin açıklanmasından sonra altın zengini ülkeler sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı olduğu merak konusu oldu. Peki Türkiye en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

29.04.2021 16:05 - Son Güncelleme: 29.04.2021 16:05
2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı. Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerin ilk üç sırasında bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

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2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı: ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.