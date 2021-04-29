2021 yılının en çok altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte en zengin ülkeler! Türkiye’nin sırası dikkat çekti
Son dakika haberleri… Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) 2021 yılı raporuna göre dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu. Listenin açıklanmasından sonra altın zengini ülkeler sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı olduğu merak konusu oldu. Peki Türkiye en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...
29.04.2021 16:05
- Son Güncelleme: 29.04.2021 16:05