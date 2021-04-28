Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK’da duyuru geldi! O ödemelerde değişiklik yapılacak!
Gündemde yoğun bir şekilde detayları araştırılan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir SGK duyurusu geldi. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. SGK'nın yaptığı o ödemelerle ilgili bir değişiklik söz konusu oldu. SGK rapor parası ödemeleri hesaplamasında yaptığı değişikliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Gündemde yoğun bir şekilde detayları araştırılan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir SGK duyurusu geldi. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. SGK'nın yaptığı o ödemelerle ilgili bir değişiklik söz konusu oldu. SGK rapor parası ödemeleri hesaplamasında yaptığı değişikliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara pek çok ödeme yapılıyor bunlardan biri de rapor parası ödemesi. Konuyla ilgili SGK değişikliğe gitti ve iş göremezlik ödeneği hesaplama işlemlerini daha önce 3 ay üzerinden yaparken şimdi 12 ay üzerinden yapacağını duyurdu. Çalışanlar raporlu oldukları günlerde maaşlarının işverenler tarafından kesilmemesi için yapılan bu ödemelerle ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
PAKET ÇALIŞMASI
Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:
SAHTE SİGORTA OLAYI
"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.
Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.
YÜKSEK ÖDEME ALIYORLAR
Düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır."