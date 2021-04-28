Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK’da duyuru geldi! O ödemelerde değişiklik yapılacak!

Gündemde yoğun bir şekilde detayları araştırılan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir SGK duyurusu geldi. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. SGK'nın yaptığı o ödemelerle ilgili bir değişiklik söz konusu oldu. SGK rapor parası ödemeleri hesaplamasında yaptığı değişikliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.