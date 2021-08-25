Emeklilere 1000 TL nakit verilecek! Hemen başvuru yapın paranız hesaba yatsın! Son gün 31 Aralık 2021!
Emeklilere 1000 TL nakit verilecek! Hemen başvuru yapın paranız hesaba yatsın! Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
Ve netleşti! Peş peşe açıklandı! Emeklilere nakit kampanyası… Denizbank duyurdu. Denizbank resmi internet sitesinden kampanyanın detaylarını "Emeklerinizin karşılığını sunabilcek amacıyla sizi Deniz'e bekliyoruz" diyerek duyurdu. Emekli maaşını Denizbank'tan alacak vatandaşlara 1.000 TL'ye varan nakit hediye. Emekli maaşını Denizbank'tan 3 sene vakit ile alma sözü veren emekli vatandaşlar 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Son gün 31 Aralık 2021. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.
Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. Denizbank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır