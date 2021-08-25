Emeklilere 1000 TL nakit verilecek! Hemen başvuru yapın paranız hesaba yatsın! Son gün 31 Aralık 2021!

Ve netleşti! Peş peşe açıklandı! Emeklilere nakit kampanyası… Denizbank duyurdu. Denizbank resmi internet sitesinden kampanyanın detaylarını "Emeklerinizin karşılığını sunabilcek amacıyla sizi Deniz'e bekliyoruz" diyerek duyurdu. Emekli maaşını Denizbank'tan alacak vatandaşlara 1.000 TL'ye varan nakit hediye. Emekli maaşını Denizbank'tan 3 sene vakit ile alma sözü veren emekli vatandaşlar 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Son gün 31 Aralık 2021. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz.