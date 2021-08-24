Eğer kanser, kalp yetmezliği, demans gibi hastalıklarınız varsa... 1800 güne dikkat! Malulen emeklilik nedir?

Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:



1- Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

Meslekte çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir.