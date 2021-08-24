Eğer kanser, kalp yetmezliği, demans gibi hastalıklarınız varsa... 1800 güne dikkat! Malulen emeklilik nedir?
Tedavisi zor hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler malulen emekli olup aylık almaya hak kazanıyor. Eğer 10 yıl sigortanız ve 1800 gün priminiz varsa... İşte malulen emeklilik nasıl olunur? sorusunun cevabı...
Tedavisi zor hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler malulen emekli olup aylık almaya hak kazanır.
SABAH'ta yer alan habere göre, Organ nakli, kanser, çalışmayı engelleyen genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kara, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, uyku bozuklukları nedeniyle malul aylığı bağlanır. Tüm kanser hastalarında tanının konulmasından itibaren bir yıl içinde başvuranlar 18 ay, kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay süreyle maluliyet aylığı alabilir. Maluliyet başvurusu için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için bu süre aranmıyor.
Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?
Meslekte çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir.
2- Malulen emeklilikte sigorta, prim gün sayısı ne kadar? Eksik olması durumunda borçlanma mümkün mü?
Kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabilir.
3- Geçici maluliyette süreç nasıl işliyor?
Geçici maluliyette aylık ödeme süresi 12 ay ile 24 ay arasında değişiyor. Tüm kanser hastalarında tanı konulduktan sonra bir yıl için başvurulması şartıyla 18 ay maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalarda da tanı konulduğunda 12-24 ay aylık bağlanabiliyor. Kan kanserinde bu süre 24 ayken, kemik iliği nakli yaptıranlar da 12 ay uygulanıyor.