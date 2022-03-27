ATM'den hemen çekebilirsiniz! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor!
ATM'lere giderek anında günlük para çekme limiti kadar nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nakit avans seçenekleri sayesinde ilgili kartlar üzerinden tüm ihtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak. İşte bankaların nakit avans fırsatları
Üç büyük kamu bankası taksitli nakit avans fırsatı için harekete geçti. Banka şubelerine giderek sıra beklemek zorunda kalmadan veya herhangi bir evrak ya da başka bir kredi sürecinde olduğu gibi prosedürle uğraşmak zorunda kalmadan bu bankalardan tüm nakit ihtiyacı olanlara ödeme yapılacak.
Vakıfbank ATM'lerinden 4 Bin TL Ödemelere Başladı!
Vakıfbank Nakit Avans ile acil nakit ihtiyacı olan tüm müşterileri için anında bankamatik aracılığıyla veya diğer dijital kanallardan ödeme yapıyor. Vakıfbank Worldcard ile Vakıfbank ATM'leri başta olmak üzere, diğer banka ATM'lerinden 7 gün 24 saat nakit avans çekme fırsatı sunulacak.
Halkbank Taksitli Nakit Avans Fırsatı!
Halkbank Paraf ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ATM'den dilediği gibi para çekebilecek. 200 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için, günlük çekim limiti ve kullanılabilir nakit avans limitlerine göre işlem yapılması mümkündür.