ATM'den hemen çekebilirsiniz! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor!

Üç büyük kamu bankası taksitli nakit avans fırsatı için harekete geçti. Banka şubelerine giderek sıra beklemek zorunda kalmadan veya herhangi bir evrak ya da başka bir kredi sürecinde olduğu gibi prosedürle uğraşmak zorunda kalmadan bu bankalardan tüm nakit ihtiyacı olanlara ödeme yapılacak.

Vakıfbank ATM'lerinden 4 Bin TL Ödemelere Başladı!

Vakıfbank Nakit Avans ile acil nakit ihtiyacı olan tüm müşterileri için anında bankamatik aracılığıyla veya diğer dijital kanallardan ödeme yapıyor. Vakıfbank Worldcard ile Vakıfbank ATM'leri başta olmak üzere, diğer banka ATM'lerinden 7 gün 24 saat nakit avans çekme fırsatı sunulacak.