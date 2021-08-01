BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ağustos yok artık dedirtecek! BİM’de bu Salı çeşit çeşit, göz dolduran ürünler yer alacak!
Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan BİM marketlerde yok artık dedirtecek stoklarla sınırlı ürünler vatandaşları bekliyor olacak. Alacaklarının listesini yaparak ürünler tükenmeden market şubelerine gidecek olanlar BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ağustos'u görmek ve incelemek istiyor. BİM'de bu Salı çeşit çeşit, göz dolduran ürünler yer alacak. Yiyecek ve içeceklerdeki farklı, her zaman her yerde bulunmayan ürünler olacak. İşte güncel katalog…
01.08.2021 17:53
- Son Güncelleme: 01.08.2021 17:57
Vatandaşlar bu Salı da evinin yakınındaki BİM şubesini ziyaret etmeye hazırlanıyor 3 Ağustos'ta satışa çıkacak ürünleri şimdiden incelemek istiyor. BİM'de bu hafta farklı kahve çeşitleri, içecekler ve yemekleri lezzetlendirecek soslar, kuruyemişten atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden çaya, soğuk kahveden pastaya kadar uygun fiyatlarla alacağınız ürünler listeleniyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ağustos haberimizde yer alıyor.