BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ağustos yok artık dedirtecek! BİM’de bu Salı çeşit çeşit, göz dolduran ürünler yer alacak!

Vatandaşlar bu Salı da evinin yakınındaki BİM şubesini ziyaret etmeye hazırlanıyor 3 Ağustos'ta satışa çıkacak ürünleri şimdiden incelemek istiyor. BİM'de bu hafta farklı kahve çeşitleri, içecekler ve yemekleri lezzetlendirecek soslar, kuruyemişten atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden çaya, soğuk kahveden pastaya kadar uygun fiyatlarla alacağınız ürünler listeleniyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ağustos haberimizde yer alıyor.