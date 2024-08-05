Bitcoin neden düşüyor? Son 24 saatte %15'e yakın değer kaybetti! 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç dolar/TL oldu? 37 yıl sonra ilk defa...

Son haftalarda ABD 'den gelen olumsuz ekonomik veriler, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ABD borsalarında gözlemlenen düşüşler ve Asya piyasalarındaki ani gerilemeler yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? İşte merak edilenler...

2

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü. Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.