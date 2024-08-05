SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bitcoin neden düşüyor? Son 24 saatte %15'e yakın değer kaybetti! 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç dolar/TL oldu? 37 yıl sonra ilk defa...

Kripto para piyasaları, ABD ekonomisinin resesyona gireceği endişeleriyle sarsıldı. Lider kripto para birimi Bitcoin, bu endişelerin etkisiyle 54 bin doların altına geriledi. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 14'ü aşkın bir düşüşle 1 trilyon 840 milyar dolara kadar geriledi. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliğin ve riskten kaçınma eğiliminin arttığını gözler önüne seriyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 1 Bitcoin kaç TL oldu? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:44 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:44
Bitcoin neden düşüyor? Son 24 saatte %15’e yakın değer kaybetti! 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç dolar/TL oldu? 37 yıl sonra ilk defa... 1

Son haftalarda ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ABD borsalarında gözlemlenen düşüşler ve Asya piyasalarındaki ani gerilemeler yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? İşte merak edilenler...

Bitcoin neden düşüyor? Son 24 saatte %15’e yakın değer kaybetti! 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç dolar/TL oldu? 37 yıl sonra ilk defa... 2

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü. Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin neden düşüyor? Son 24 saatte %15’e yakın değer kaybetti! 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç dolar/TL oldu? 37 yıl sonra ilk defa... 3

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

SON DAKİKA