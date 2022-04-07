RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını, ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Peki, yeni ek gösterge ile birlikte maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi nasıl değişecek? İşte habere ilişkin emekliler ve memurların merak ettiği tüm detaylar...

07.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.04.2022 06:59
Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

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Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Önümüzdeki ay Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenleme memurların ücretlerini, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini artıracak.

Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

En fazla etki ise emekli maaşlarında olacak.

Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

3600 ek göstergenin memurlara etkisini değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yapılan hesaplamalara göre, kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte emekli aylıklarını yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği öngörülüyor.

Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Örneğin; 6 bin lira olan öğretmen emekli aylığı, 3600 ek göstergeyle 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama bin 234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir" dedi.

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