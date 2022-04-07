Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...

Örneğin; 6 bin lira olan öğretmen emekli aylığı, 3600 ek göstergeyle 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama bin 234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir" dedi.