Emekliler ve memurlar bu haber size! Yeni ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi...
Önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını, ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Peki, yeni ek gösterge ile birlikte maaşlar ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi nasıl değişecek? İşte habere ilişkin emekliler ve memurların merak ettiği tüm detaylar...
07.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.04.2022 06:59
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı.