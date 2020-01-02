Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi
2019'da yaşanan ticaret savaşları ve ekonomideki küresel gelişmeler, ülkelerin para birimlerinin değerini de etkiledi. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle küresel bazda para birimlerinin değeri yıl genelinde dalgalı şekilde seyretti. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasının sonucunda, en değerli 10 para birimi belli oldu. İşte o liste...
02.01.2020 20:33
- Son Güncelleme: 02.01.2020 20:33
DİĞER GALERİLER