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Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

2019'da yaşanan ticaret savaşları ve ekonomideki küresel gelişmeler, ülkelerin para birimlerinin değerini de etkiledi. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle küresel bazda para birimlerinin değeri yıl genelinde dalgalı şekilde seyretti. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasının sonucunda, en değerli 10 para birimi belli oldu. İşte o liste...

02.01.2020 20:33 - Son Güncelleme: 02.01.2020 20:33
Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

Küresel ekonomideki dalgalı süreç birçok ülkenin para birimlerinin değerini hiç olmadığı kadar etkiliyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasına göre en değerli para birimleri ilk 10 sıralaması şöyle;

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

10 - Amerikan doları: 5,96 TL

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

9 - Küba pezosu: 5,97 TL

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

8 - İsviçre frangı: 6,14 TL (1,03 dolar)

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

7 - Euro: 6,67 TL (1,12 dolar)

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