Emekliler için yeni zam müjdesi geldi! Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu ve KKTC ziyareti sonrasında gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Emekli maaşları hakkında da açıklama yapan Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretlerinin ardından dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SORU: "Türkiye ekonomisiyle ilgili çok tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalar var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için süre verebilir misiniz? Bir de memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları hakkındaki soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı.
Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.