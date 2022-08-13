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Haberler Ekonomi Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Geçtiğimiz ay zam alan memurlar ve emeklilerin Ocak artışı için ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 70.60 yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam göründü. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.

Çığıl Ön Yener
13.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.08.2022 06:59
Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın ikinci zammını geçtiğimiz ay aldı.

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Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı.

Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Bir sonraki zam ise Ocak ayında olacak. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile zam oranları için ipucu geldi.

Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirilen 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 70.6 oldu.

Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.

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