Milyonlara yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19.84 memura %20.84 zam!
Geçtiğimiz ay zam alan memurlar ve emeklilerin Ocak artışı için ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 70.60 yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam göründü. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.
13.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.08.2022 06:59
Bir sonraki zam ise Ocak ayında olacak. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile zam oranları için ipucu geldi.
Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirilen 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 70.6 oldu.