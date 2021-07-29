Emekliler için maaşlara ek olarak 1078 TL maddi yardım! Kapsam büyüyor! 2 çocukluya... Peş peşe açıklandı!

Tek tek açıklama yapıldı! Eğer talep hayata geçerse... Toplu sözleşmede memurların aile yardımının kapsamının genişletilmesi ve zamlanması konuşuluyor. Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk için de yaşa bakılmaksızın 179 Türk lirasına yükseltilmesini, emeklilere de verilmesini talep ediyor. Bu talebin yaşama geçmesi halinde eş yardımı 408,68 Türk lirasından 719,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44,94-89,90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına çıkacak. Eşi çalışmayan 2 çocuklu memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar bin 78 Türk lirasına yükselecek.