Emekliler için beklenen müjde! Ve belli oldu! 1600 TL’ye kadar artış yaşandı, resmen kuyruk oluştu!
Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber sonunda belirli oldu. Tek tek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emeklilerden dullara, öksüzlerden tüm milyonlara kadar herkesi ilgilendiriyor. Zamlar gelmeye sürat kesmeden devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş için özel ve kamu bankaları adeta promosyon ödemeleri için yarışa girdiler. Bazı bankalar şubelerden öncelikli olarak verdikleri hizmetlerin yanı sıra, ATM üzerinde özel menü, telefon ile anlık olarak müşteri hizmetlerine erişim gibi kaynaklar ile anlık olarak başvurular yapılabilecek. Bir yandan da tüm ATM üzerinden para çekmek, havale ya da EFT işlemleri için ücret ödememek, kredi kartlarının aidatlarında muafiyet, kredi ya da mevduatlar için özel faiz oranları uygulamaları yapılacak.
Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB ve diğer birçok banka bu zorlu günlerde emekli vatandaşlar için harekete geçtiler. Bankaların emekli vatandaşlara maaş müşterisi olmaları için verdikleri promosyon ödemeleri sırasında tutarlar için adeta yarışa girildi. Yeni emekli olmak için hak kazanan vatandaşlar ve bankalar ile anlaşmalarının sonucunda 3 yıllık taahhütleri dolanlar maaşlarına göre bankalardan en az 500, 625 ve 750 TL promosyon ödemeleri alabilecekler. Bu ödemeler maaş miktarına göre 1600 TL seviyesine kadar artış gösteriyor.
Milyonlarca emekli vatandaş için özel ve kamu bankaları adeta promosyon ödemeleri için yarışa girdiler. Bazı bankalar şubelerden öncelikli olarak verdikleri hizmetlerin yanı sıra, ATM üzerinde özel menü, telefon ile anlık olarak müşteri hizmetlerine erişim gibi kaynaklar ile anlık olarak başvurular yapılabilecek. Bir yandan da tüm ATM üzerinden para çekmek, havale ya da EFT işlemleri için ücret ödememek, kredi kartlarının aidatlarında muafiyet, kredi ya da mevduatlar için özel faiz oranları uygulamaları yapılacak.
Bankaların verdikleri promosyon ödemeleri
Akbank
Akbank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemesi vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 850 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1050 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 1250 TL promosyon ödemesi veriliyor.
Denizbank
Denizbank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemeleri vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 675 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 850 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 1000 TL promosyon ödemesi veriliyor.
Fibabank
Fibabank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemesi vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 500 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 625 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 750 TL promosyon ödemesi veriliyor.
Halkbank
Halkbank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemesi vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 500 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 625 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 750 TL promosyon ödemesi veriliyor.