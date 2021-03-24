Emekliler için beklenen müjde! Ve belli oldu! 1600 TL’ye kadar artış yaşandı, resmen kuyruk oluştu!

Fibabank

Fibabank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemesi vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 500 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 625 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 750 TL promosyon ödemesi veriliyor.

Halkbank

Halkbank emekli vatandaşlara maaş müşterileri olmaları için promosyon ödemesi vermeye devam ediyor. Verilen ödemeler maaş miktarına göre belirlenirken kişilerin başvuru yaptıktan sonra 3 yıllık taahhütname imzalamaları koşulu ile verilir. Bu anlarda verilen ödemeler;Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 500 TLMaaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 625 TLMaaşları en az 2500 TL olanlar için 750 TL promosyon ödemesi veriliyor.