En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.