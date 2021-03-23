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En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

Bu yıl ocak ayında zamlı maaşları belli olan emekli vatandaşlar gelecek aylarda bayram öncesi biner liradan toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme imkanına sahip olacaklar.

23.03.2021 09:18 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:18
En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

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En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var.Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...

NAKİT DESTEĞİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.