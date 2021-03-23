En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle...
Bu yıl ocak ayında zamlı maaşları belli olan emekli vatandaşlar gelecek aylarda bayram öncesi biner liradan toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme imkanına sahip olacaklar.
En az 4.500 TL nakit avans! Emekliler bu müjdeli haberi bekliyor! 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.