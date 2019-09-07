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Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Çift maaş sadece emekliye değil dul ve yetimlere de sağlanan bir hak. Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda özellikle de kadınlara çift maaş hakkı tanınıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Çift maaşı kimler alabilir? Çift maaş hakkından nasıl yaralanılır? İşte detaylar...

07.09.2019 10:33 - Son Güncelleme: 07.09.2019 10:33
Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Emekli hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.

Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor.

Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

BAZEN ÜÇE ÇIKIYOR
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor?

Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

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