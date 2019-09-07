Emekliler dışında da çift maaş almak mümkün! Çift maaş kimler nasıl alabilir?

Çift maaş sadece emekliye değil dul ve yetimlere de sağlanan bir hak. Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda özellikle de kadınlara çift maaş hakkı tanınıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Çift maaşı kimler alabilir? Çift maaş hakkından nasıl yaralanılır? İşte detaylar...

07.09.2019 10:33 - Son Güncelleme: 07.09.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





