GaleriEkonomi

Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

07.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 07.09.2019 07:58
Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor.

Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Doları tam 3'e katladı! İşte dünyanın en değerli para birimi
Doları tam 3'e katladı! İşte dünyanın en değerli para birimi