Emekliye promosyon müjdesi! SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı promosyon zammı ne oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
07.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 07.09.2019 07:58
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