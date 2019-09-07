Türkiye milli atılımla tren rayında dışa bağımlılıktan kurtuldu
Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda başlattığı "ulusal sanayileşme hamlesi" kapsamında temelleri atılan Türkiye'nin ilk Ağır Demir Çelik sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'de başlattığı millileşme hamlesiyle bugün Türkiye'nin tek tren rayı üreticisi olurken, Türkiye'yi tren rayında dışa bağımlılıktan kurtardı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda başlattığı "ulusal sanayileşme hamlesi" kapsamında temelleri atılan Türkiye'nin ilk Ağır Demir Çelik sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'de başlattığı millileşme hamlesiyle bugün Türkiye'nin tek tren rayı üreticisi olurken, Türkiye'yi tren rayında dışa bağımlılıktan kurtardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan milli atılımla 2003'ten itibaren yeniden devlet politikası olarak ele alınan demiryollarına, 16 yılda 133 milyar lira yatırım yapıldı. Yüksek hızlı ve hızlı trenle tanışan Türkiye, bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 2 bin 149 kilometre yeni demiryolu hattı inşa etti. Türkiye'de, 11 bin 497 kilometrelik konvansiyonel demiryolu hattı baştan aşağı yenilenirken, yaklaşık 4 bin kilometrelik demiryolu hattının inşası da devam ediyor.
TCDD, yaklaşık 13 bin kilometre yeni demiryolu hattı için yapım, ihale ve ETÜD çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi 2007'den bugüne Türkiye'nin ray üretimindeki tek milli markası olan KARDEMİR, çelik kollarıyla Anadolu'yu sarmaya devam ederken, Türkiye'yi tren rayı üretiminde ise dışa bağımlılıktan tamamen kurtardı.
1950'den sonra adeta unutulan demiryolları, 2003'ten itibaren yeniden devlet politikası olarak ele alındı. Ulaşım politikası değiştirilerek demiryollarını geleceğe taşıyacak olan projeler bir bir hayata geçirildi. 2009'da Ankara-Eskişehir hattının açılmasıyla Yüksek Hızlı Tren ile tanışan Türkiye, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Konya-Eskişehir, 2014'te Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında Yüksek Hızlı Trenleri hizmete alarak, dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ıncı hızlı tren teknolojisine sahip ülke konumuna ulaştı. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Kocaeli'de hizmet veren Kentiçi Raylı Ulaşım Sistemlerinin, yakın gelecekte Diyarbakır, Mersin, Erzurum, Erzincan, Urfa, Denizli, Sakarya ve Trabzon'da da hizmete girmesi ile birlikte raylı sistemlerde yolcu taşımacılık payının daha da artması öngörülüyor.