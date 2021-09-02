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Haberler Ekonomi Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı olmayacağı mesajını veren Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Düzenleme emekli ikramiyelerini 30 bin lira civarında artıracak' dedi.

02.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 02.09.2021 07:00
Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş hem de ikramiyeleri artıracak olan 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi.

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Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek.

Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4.300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak 5.250 lira olacak.

Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılacak.

Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak

11 HİZMET KOLU İÇİN 7 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ
SABAH'ta yer alan habere göre, Hükümet ile memur sendikaları arasında geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı.

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