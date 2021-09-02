Öğretmen, polis ve hemşire emeklisi... 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye ilave 30 bin TL kazandıracak
3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı olmayacağı mesajını veren Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Düzenleme emekli ikramiyelerini 30 bin lira civarında artıracak' dedi.
02.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 02.09.2021 07:00
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4.300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak 5.250 lira olacak.