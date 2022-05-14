Emekliler dikkat, bu haber sizin için! Kamu bankaları, ay başında aldığınız emekli ikramiyelerine ek olarak, karşılıksız ödeme yapacak!

Yeni yılın başı itibari ile süresini tamamlamış olan kamu bankaları- Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü, bankaları harekete geçirdi. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yenilenen protokol içeriğine göre geliştirilmiş olan promosyon kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. 3 kamu bankası tarafından paylaşılan promosyon kampanyası ayrıntılarına göre her bir bankanın kendi bünyesinde, aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacağı bilgisi kaydedildi.