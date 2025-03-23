Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin TL olarak ödenmeye başlanacağını duyurdu. Peki ikramiye farkı hangi tarihte hesaba geçecek?

Ramazan Bayramı'na Özel Emekli İkramiyesi Ödemeleri Başlıyor



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na özel olarak emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı. 2025 yılı için planlanan ödeme takvimi, her bir tahsis numarasına göre sıralanacak şekilde düzenlendi. Bu süreç emeklilerin bayram öncesinde alacakları destek ödemelerini önemli ölçüde hızlandıracak.

İlk Ödemeler 3 Bin TL Olarak Yapılacak

Ramazan Bayramı için yapılan açıklamaya göre emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri ilk etapta 3 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

FARK TUTARI NE ZAMAN YATACAK? Bayram ikramiyesi tutarının arttırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra fark tutarlarının ödemesi gerçekleştirilecek.