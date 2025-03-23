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Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerine 24 Mart 2025 tarihinde başlanacak. Ancak ödemelerin 3.000 TL olarak hesaplara geçeceği belirtildi. Peki emekli ikramiye farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 10:55
Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin TL olarak ödenmeye başlanacağını duyurdu. Peki ikramiye farkı hangi tarihte hesaba geçecek?

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Ramazan Bayramı'na Özel Emekli İkramiyesi Ödemeleri Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na özel olarak emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı. 2025 yılı için planlanan ödeme takvimi, her bir tahsis numarasına göre sıralanacak şekilde düzenlendi. Bu süreç emeklilerin bayram öncesinde alacakları destek ödemelerini önemli ölçüde hızlandıracak.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

İlk Ödemeler 3 Bin TL Olarak Yapılacak
Ramazan Bayramı için yapılan açıklamaya göre emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri ilk etapta 3 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

FARK TUTARI NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi tutarının arttırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra fark tutarlarının ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Fark tutarlarının ne zaman yatırılacağına dair kesin bir tarih henüz belirlenmiş değil.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Teklif yasalaştığında bayram ikramiyesi ödemelerinin farkları da hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Ödeme Tarihleri Tahsis Numaralarına Göre Belirlenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri tahsis numarasına göre yapılacağı belirtildi.

İşte emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin alacakları ödeme tarihleri:

Tahsis Numarası 17, 18, 19 Olanlar: 24 Mart

Tahsis Numarası 20, 21, 22 Olanlar: 25 Mart

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Tahsis Numarası 23, 24, 25, 26 Olanlar: 26 Mart

Bağ-Kur (4B) Kapsamında Aylık Alanlar: 27 Mart

Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Olanlar: 28 Mart

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?
Bayram ikramiyesi ödemelerinden sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalanan hak sahipleri de yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyelerini alacak. Örneğin, %75, %50 ve %25 oranında ikramiye alabilecekler.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Ayrıca maluller, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de bayram ikramiyesi alacak kişiler arasında yer alacak.

Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL? 1.000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)