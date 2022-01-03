AÇIKLANDI... SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geldi son 6 aylık enflasyon verilerine göre...
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı artık kesinleşti. Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46'lık zam netleşmişti. Gözler bu kez Son 6 aylık enflasyon verilerinde! Aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandıktan sonra 2022 yılında emekli ve memur maaşlarına gelen zam da belli oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni zamları tek tek paylaştı. Asgari ücrete yapılan dev zam sonrası emekli ve memur maaşlarına da büyük zam geldi. İşte son dakika gelişmelerin detayları...
03.01.2022 10:58
- Son Güncelleme: 03.01.2022 11:00
SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geliyor son 6 aylık enflasyon verilerine göre masaya yatırılan rakamlar yüzleri güldürüyor. 2022 emekli ve memur zammında kesin oranın belirlenmesine artık çok az bir süre kaldı. Haftalardır 13.5 milyon vatandaş alacakaları zammın ne kadar olduğunu araştırıyordu. O gün geldi çattı! Yeni yıla girildi gözler hemen Pazartesi gününe çevrildi. Peki 2022 en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte yanıtları...