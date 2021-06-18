Sosyal yardım hibe destekleri ailelere verilmeye başlandı! Başvuran herkese 30.000-40.000 TL destek verilecek!
Son dakika haberleri: Başvuran herkese 30.000-40.000 TL destek müjdesi! Korona virüs süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu güçlü durumlar içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan yada devlet desteği ile alınabilecek destekler ile ev alımlarında maliyet oranları hesaplanabilir. Hangi destekler ile ne kadar yardım alınabileceği ve destek başvuruları için nereye başvuru yapılacağı detayları sayfamızda yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemesinden almak isteyenler ise başvurularını Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaparlar.
Son dakika haberleri: Korona virüs süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu güçlü durumlar içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar aracılığı ile gelen bu dev paketin koşullarını sağlayan vatandaşlar için tam 30.000 ve 40.000 destek verilecek. Hükümet kanadından yaşanan bu güçlü günlerde vatandaşlara verilen yardımlar ev yenilemeden, prefabrik konut tamirine ya da ev tamirine kadar bir hayli alana uzanıyor. Devlet korona virüs salgın süreçleri içerisinde özel olarak başlatılan hibe destekleri gelir düzeyleri uygun olan vatandaşlara verilecek.
Prefabrik evler için 30 bin TL destek…
Devlet aracılığı ile vatandaşlara verilen hibe destekleri sırasında konut yenileme ile beraber prefabrik evler hep merak konusu olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi konumunda olan, aylık geliri düşük ve sağlıksız ortamda yaşayan ailelere, kişilere Aile Bakanlığı barınma yardımı sağlar. Barınma yardımları Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2021 yılı için 852,53 TL) olmakla birlikte ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartıyla sağlanır. Bu şartı sağlayanlara
Betonarme ev yapımları için 40.000 TL
Prefabrik ev yapımları için 30.000 TL destek verir.
Hane içine giren gelir miktarının hanede yaşamlarına devam eden kişi başına asgari ücretin üçte birinin altın olması gerekir. Engelli olarak yer alan vatandaşlardan ebeveynleri olmamak, dul ya da yaşlı olmak gibi şartlar ile de destekler veriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından destekler sunulacak.
Eğitimden kiraya, yiyecekten giyeceğe kadar onlarca yardım…
Eğitim süreçlerinde yer alan gençler için eğitim yardımları, korona virüs salgın süreçlerinde etkilenen esnaflar için kira yardımlarından giyecek ve yiyecek yardımlarına kadar destekler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Engel durumları en az yüzde 40 ve üzerinde olan vatandaşlar için engelli maaşları ile de destek olmaya devam ediyor.