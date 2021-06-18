Sosyal yardım hibe destekleri ailelere verilmeye başlandı! Başvuran herkese 30.000-40.000 TL destek verilecek!

Son dakika haberleri: Başvuran herkese 30.000-40.000 TL destek müjdesi! Korona virüs süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu güçlü durumlar içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan yada devlet desteği ile alınabilecek destekler ile ev alımlarında maliyet oranları hesaplanabilir. Hangi destekler ile ne kadar yardım alınabileceği ve destek başvuruları için nereye başvuru yapılacağı detayları sayfamızda yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemesinden almak isteyenler ise başvurularını Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaparlar.

18.06.2021 08:43 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





