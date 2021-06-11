Emekliler 2.000 TL oldu! İş bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG ve TEB bankalarından başvuranlara anında hesaba yatırılıyor…
2.000 TL verilecek! Tek tek açıklandı. Yaşanan bu zorlu günlerde yeni emekli olmak için hak kazanan vatandaşların promosyon ödemeleri anında hesaplarına zamlı bir biçimde yatırılacak. Banka promosyon ödemeleri hem kamu hem de özel sektörler içerisinde emekli olmak için hak kazanan kişilerin emekli aylıkları alacakları vakitlerde veriliyor. Bankalardan alınan bu ödemeler, emekli maaşlarının 3 yılı boyunca tek bir bankadan alınması koşulu ile sağlanıyor. Emeklilere sağlanan bu promosyon ödemelerinde 2021 yılı tutarları ise kampanyalı ödeniyor. Çok sayıda banka müşterilerine sunduğu promosyonlarda artırıma gitti. Bunun yanında bankalar müşterilerine özel olanaklarla kredi imkanı da sunmaya başladılar.
Emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını açıklamaya başladı.13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu için şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu almak için yapılması gerekenler...