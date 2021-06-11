Emekliler 2.000 TL oldu! İş bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG ve TEB bankalarından başvuranlara anında hesaba yatırılıyor…

2.000 TL verilecek! Tek tek açıklandı. Yaşanan bu zorlu günlerde yeni emekli olmak için hak kazanan vatandaşların promosyon ödemeleri anında hesaplarına zamlı bir biçimde yatırılacak. Banka promosyon ödemeleri hem kamu hem de özel sektörler içerisinde emekli olmak için hak kazanan kişilerin emekli aylıkları alacakları vakitlerde veriliyor. Bankalardan alınan bu ödemeler, emekli maaşlarının 3 yılı boyunca tek bir bankadan alınması koşulu ile sağlanıyor. Emeklilere sağlanan bu promosyon ödemelerinde 2021 yılı tutarları ise kampanyalı ödeniyor. Çok sayıda banka müşterilerine sunduğu promosyonlarda artırıma gitti. Bunun yanında bankalar müşterilerine özel olanaklarla kredi imkanı da sunmaya başladılar.

11.06.2021 08:53 - Son Güncelleme: 11.06.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





