Bu son şans olabilir! Yatırım olarak altını olanlar ya da altın almak isteyenler için çarpıcı açıklama! Uzmanlardan gelen altın fiyatları hakkında yorum karşısında…
Altın müşterisini harekete geçiren altın maliyetleri için bir hayli şahıs ise altın alacakların elini seri yakalaması gerektiğini vurguladı. Düşme zamanında altın almayacaklar büyük bir kasvete girecekken; altın yatırımcısı ise düşmenin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Uzmanlar yaşanan son zamanlardaki durumlar karşısında adeta şok oldular ve neden olduğuna bir türlü anlam getiremediler. Altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalı durumlardan dolayı kimse anlam veremedi. Geçtiğimiz hafta içerisinde altın fiyatlarında adeta anlık olarak meydana gelen değişimler insanların kafalarında büyük karışıklıklar olmasına neden oldu.
Uzmanlar yaşanan son zamanlardaki durumlar karşısında adeta şok oldular ve neden olduğuna bir türlü anlam getiremediler. Altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalı durumlardan dolayı kimse anlam veremedi. Geçtiğimiz hafta içerisinde altın fiyatlarında adeta anlık olarak meydana gelen değişimler insanların kafalarında büyük karışıklıklar olmasına neden oldu.
Altın fiyatlarında meydana gelen hareketli durumlardan ötürü insanlar altın daha ne kadar artacak ya da düşmeye mi başlayacak gibi soruların yanıtlarını armaya başladılar. En çok da çeyrek altın piyasası üzerinde meydana gelen düşüş yatırımcıların üzülmesine neden olurken altın alma düşüncesinde olan kişilerin de adeta yüzlerini güldürmeyi başardı.
Altın fiyatlarına dair araştırmalar devam ediyor. Altın piyasası geçtiğimiz haftayı karışık bir seyirde tamamlamıştı. Yeni haftada ise altın fiyatlarının ne şekilde gerçekleşeceğine dair tahminler gelmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çok çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak büyük bir kırılma beklediğini ifade etti. Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? İslam Memiş en güncel altın yorumları....