Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul'da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor.