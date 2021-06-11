Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları
Yatırım yapmak isteyenler en çok amorti eden arsa ve arazileri araştırırken İstanbul'un en değerli bölgeleri belli oldu. İstanbul'da 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı. İşte İstanbul'un en değerli arsaları...
11.06.2021 08:54
- Son Güncelleme: 11.06.2021 08:54