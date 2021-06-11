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Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

Yatırım yapmak isteyenler en çok amorti eden arsa ve arazileri araştırırken İstanbul'un en değerli bölgeleri belli oldu. İstanbul'da 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı. İşte İstanbul'un en değerli arsaları...

11.06.2021 08:54 - Son Güncelleme: 11.06.2021 08:54
Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul'da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor.

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Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı.

Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un 'İstanbul'un Arsa Değeri' başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor.

Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

Söz konusu değer dolar bazında 2.5 trilyon dolardan 2.7 trilyon dolara ulaştı.

Bu ilçelerde arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 149 arttı! İşte İstanbul’un en değerli arsaları

ŞİŞLİ İLK SIRADA
Araştırmaya göre, İstanbul'un arsa değeri en yüksek ilçelerin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor.