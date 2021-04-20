RAMAZAN İMSAKİYE
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Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Peşi sıra açıklama geldi! Halkbank'tan sıfır faiz oranı ile kredi fırsatı! Faizlerin yükselmesi ile ve pandemi yarıyılında yaşanan ekonomik durgunlukla beraber vatandaşlar düşük faizli kredi veren bankaları inceliyor. Halkbank ise bayan teşebbüsçülere özel 6 ay ödemesiz sıfır faiz fırsatı ile 225 bin TL'ye kadar finansman dayanağı sunuyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler faydalanabilir? Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir.

20.04.2021 08:44 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:44
Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Esnaf kefalet kredisi, koronavirüs salgını 2020 yılının ilk 6 ayında dünya çapında hem birçok insanın ölümüne neden olurken hemde ekonomik olarak büyük sorunlar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik devlet mağdur olan iş yeri sahiplerine devlet destekli krediler sağlamaktadır. Bu kredilerden biride esnaf kefalet kredisidir. Halkbank tam 6 ay geri ödeme ile kredi başvuruları sunmaya devam ediyor. Konut, taşıt için verilen kredilerin yanı sıra bir taraftan da esnaflar için kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarları desteklemek amacı ile verilen esnaf kefalet kredisi alabilmek için gereken azami şartlar haberimizde.

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Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Sıfır faizli kadın girişimci kredisi nedir?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Nasıl Başvuru Yapılır?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Başvuru Şartları Neler?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ve sonunda belli oldu! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.