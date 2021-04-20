90 ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Almak için ise...
Peş peşe açıklandı! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Vakıfbank'ın tüm gereksinimler için 36 aya varan vade alternatifleriyle sunduğu kredi kampanyasına müracaatlar devam ediyor. Bankaların sizden arz ettikleri belli koşulları karşıladığınız sürece heves ettiğiniz her biçimde bankalara erişerek kredi arzında bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz. Çoğumuzun tercih ettiği yol bireysel ihtiyaç kredileridir. Buradan da çıkarılacağı üzere bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bizlere sunduğu, finansal destek veren bir kredi çeşididir. Bireysel İhtiyaç kredisini kullanmak hiç de zor değildir.
Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "üm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz." denilirken, ilgili kredi kampanyasıyla ödemelerin aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Vakıfbank'ın kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675 adresinden erişim sağlanabiliyor.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.
İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?
1. 18 Yaş Üstü Olmak
BDDK'nin ve her bir bankanın kendine göre belirlediği politikalar farklılık gösterir ancak bilinen belli başlı şartlar arasında en önemli husus 18 yaş ve üstü bir birey olmanız gerektiğidir. Kısacası ülkemiz kanunlarına göre reşit olmak zorundasınız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, hiçbir krediye başvuruda bulunamazsınız. Buna benzer olarak belirli bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar, 70 yaş ve üstü kişiler için kredi vermekten kaçınır. Bunun sebebi ise ölüm riskine karşılık bankaların bu riski alarak, alacakları ödemeler açısından sıkıntı yaşamak istememeleridir.