90 ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Almak için ise...

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "üm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz." denilirken, ilgili kredi kampanyasıyla ödemelerin aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Vakıfbank'ın kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675 adresinden erişim sağlanabiliyor.