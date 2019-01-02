2019 Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu? 2019 işsizlik maaşı ne kadar?

Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zamla birlikte kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı gibi birçok kalemde artış yaşandı. Peki ama 2019'da kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu? 2019 işsizlik maaşı tutarı ne kadar? 65 yaş aylığı kaç lira oldu? İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen tutarlar...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:01:05 Güncelleme: 12:24:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





