2019 Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu? 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zamla birlikte kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı gibi birçok kalemde artış yaşandı. Peki ama 2019'da kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu? 2019 işsizlik maaşı tutarı ne kadar? 65 yaş aylığı kaç lira oldu? İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen tutarlar...
İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI
İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK'ya, bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor.
KIDEM TAZMİNATI YÜKSELDİ
2019 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır.
Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır. Asgari ücretin brüt 2.558,40 liraya çıkması ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. 2018 yılında 10 yıldır çalışan 20 bin 229 lira alırken, bu yıl için bu rakam 25 bin 584 liraya yükselmiş oldu.