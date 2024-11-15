Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
4 AYLIK ARTIŞ NE KADAR?
Şu ana kadar bunun dört aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 2 veri kaldı.
MERKEZ NE DEMİŞTİ?
Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı enflasyon raporuyla ipucunu verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.