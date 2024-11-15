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Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yaklaşırken, orana ilişkin yeni ipucu geldi. Merkez Bankası, ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Peki ankette enflasyon tahmini ne çıktı? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte bu soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:08
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?

4 AYLIK ARTIŞ NE KADAR?
Şu ana kadar bunun dört aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 2 veri kaldı.

Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?

MERKEZ NE DEMİŞTİ?
Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı enflasyon raporuyla ipucunu verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.

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