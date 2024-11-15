4 AYLIK ARTIŞ NE KADAR?

Şu ana kadar bunun dört aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 2 veri kaldı.