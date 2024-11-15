EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?

Emekliler Ocak ayını heyecanla beklerken, hem zam oranı hem ek iyileştirmeler merak konusu oldu. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.