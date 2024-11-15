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EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, taban aylıkta da artış gündemde. Eğer enflasyon zammı kök aylığa uygulanırsa en düşük maaş 14 bin lirayı aşacak.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:05
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?

Emekliler Ocak ayını heyecanla beklerken, hem zam oranı hem ek iyileştirmeler merak konusu oldu. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?

Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.

EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?

Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da artırılması bekleniyor.

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