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Emekli zam farkı listesi geldi! 1999-2000-2007 sigortalı SGK-SSK, Bağ-Kur'luya '5510 Ek 19' desteği hesaba yatacak! 17-18-19-20 Temmuz'da...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberdeydi ve beklenen düzenleme sonunda geldi. En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarılıyor. Yeni düzenleme yasalaştığında 3 milyon 703 bin 788 emekli doğrudan etkilenerek 12.500 lira aylık almaya hak kazanacak. Yapılan zamla birlikte dul ve yetimlerin aylıklarına da hisseleri oranında artış yansıtılacak. Önemli bir ayrıntı olarak, mevcut aylık ile 12.500 lira arasındaki fark, ilerleyen dönemde yapılacak düzenlemelerle emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur temmuz maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 06:39 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 06:43
Emekli zam farkı listesi geldi! 1999-2000-2007 sigortalı SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ’5510 Ek 19’ desteği hesaba yatacak! 17-18-19-20 Temmuz’da... 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi! Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi. AK Parti tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Uzun süredir gündemde olan ve heyecanla beklenen zam, özellikle kök maaşı 8.020 TL'nin altında kalan ve sıfır zam alan 1,8 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte, bu emeklilerin maaşlarında da artış yaşanacak.

Emekli zam farkı listesi geldi! 1999-2000-2007 sigortalı SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ’5510 Ek 19’ desteği hesaba yatacak! 17-18-19-20 Temmuz’da... 2

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Meclis'e sevk edilen düzenlemeyle bu yılın ikinci yarısında 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 lira aylık alacak. Artış dul ve yetimlere de hisseleri oranında yansırken, yeni taban aylıkla oluşan zam farkı düzenleme yasalaştıktan sonra hesaplara yatırılacak.

Emekli zam farkı listesi geldi! 1999-2000-2007 sigortalı SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ’5510 Ek 19’ desteği hesaba yatacak! 17-18-19-20 Temmuz’da... 3

Düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin vergi paketiyle birlikte TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Güler, "Emekli maaşlarıyla ilgili bu düzenlemenin bütçeye maliyeti 33.2 milyar liradır" dedi.

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