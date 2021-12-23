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Haberler Ekonomi Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den maaş zammına ilişkin açıklama...

Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den maaş zammına ilişkin açıklama...

Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurun merakla beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Nebati, "Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." ifadelerini kullandı.

23.12.2021 23:01 - Son Güncelleme: 23.12.2021 23:03
Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den maaş zammına ilişkin açıklama...

Emekli ve memurun merakla beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruyu yanıtladı.

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Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den maaş zammına ilişkin açıklama...

Bakan Nebati, "Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den maaş zammına ilişkin açıklama...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz.

Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den maaş zammına ilişkin açıklama...

Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız.

Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den maaş zammına ilişkin açıklama...

Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.

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