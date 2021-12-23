Emekli ve memurun merakla beklediği haber! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den maaş zammına ilişkin açıklama...
Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurun merakla beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Nebati, "Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." ifadelerini kullandı.
23.12.2021 23:01
- Son Güncelleme: 23.12.2021 23:03
Emekli ve memurun merakla beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruyu yanıtladı.