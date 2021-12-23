Döviz kurundaki düşüş sıfır araba fiyatlarında tesirini gösterdi! Fiyatlar dibe çakıldıkça çakılıyor! Fiat, Hyundai, Renault fiyat listesi
Sıfır otomobil fiyatları özellikle döviz kurlarında pazartesi akşamından itibaren yaşanan düşüşünü sürdürüyor. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları düşürdü. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Hyundai i10 modelinin azami kampanyalı indirimli fiyatının 240.700 TL olduğunu görüyoruz. Bu aracı 245.000 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip etmektedir.
23.12.2021 22:33
- Son Güncelleme: 23.12.2021 22:34
Döviz kurundaki düşüş sıfır araba fiyatlarında tesirini gösterdi! Fiyatlar dibe çakıldıkça çakılıyor! Aralık 2021 Fiat, Hyundai, Renault fiyat listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 240.700 TL'ye kadar düştü. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanan kişiler ödemeye Temmuz 2022'de başlayabilecek.
HYUNDAİ İNDİRİM KAMPANYASI
Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 240.700 TL'den başlayan fiyat, azami/maksimum kampanyalı satış fiyatıdır.