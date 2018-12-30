Emekli ve memurların Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura farklı zam!

Ocak ayı birçok kesimde olduğu gibi emekliler ve memurlarda da zam ayı olarak biliniyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrilmiş durumda. Aralık enflasyonunun 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanmasıyla birlikte son 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammını ifade edecek. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını ortaya koyacak.

Ancak Aralık enflasyonu kaç çıkarsa çıksın memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı almak kesinleşti.