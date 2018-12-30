Emekli ve memurların Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura farklı zam!
Milyonlarca emekli ve memur Ocak zammının açıklanmasına sayılı günler kala, son gelişmeleri yakından takip ediyor. 5 aylık enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte memurların 'enflasyon farkı' alması kesinleşirken, zam oranının da yüzde 10'un üzerinde olması bekleniyor. Peki ama emeki 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? Yeni Asır Gazetesi'nde Faruk Erdem sizler için emekli ve memur maaşlarına gelecek zamları hesapladı. İşte emekli ve memurun 2019 Ocak zammı...
Ocak ayı birçok kesimde olduğu gibi emekliler ve memurlarda da zam ayı olarak biliniyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrilmiş durumda. Aralık enflasyonunun 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanmasıyla birlikte son 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammını ifade edecek. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını ortaya koyacak.
Ancak Aralık enflasyonu kaç çıkarsa çıksın memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı almak kesinleşti.
SEÇİMDE ADAY OLACAK MEMURLAR DİKKAT!
31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için istifa eden kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması gerekiyor. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin e bendinden de "Mal bildirimlerinin; görevi sona erenler için ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur..." hükmü yer alıyor.