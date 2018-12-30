SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

SGK emeklilerin maaşlarını inceleme altına aldı. Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında sehven eksiklik yapıldığını tespit eden kurum, esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.

30 Aralık 2018 Pazar, 09:30:18 Güncelleme: 09:36:45
SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.

SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

YANLIŞLIĞI BİLDİRDİLER
Güneş'in haberine göre bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, "Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın, maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir.

SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi

T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir" şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

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