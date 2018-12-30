SGK'dan yüz binlerce emekliye toplu ödeme sürprizi
SGK emeklilerin maaşlarını inceleme altına aldı. Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında sehven eksiklik yapıldığını tespit eden kurum, esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.
30 Aralık 2018 Pazar, 09:30:18 Güncelleme: 09:36:45
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Güneş'in haberine göre bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, "Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın, maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir.
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