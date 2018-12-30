Taşerondan kadroya geçen işçiye zam müjdesi

Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Bunun üzerine ilave olarak Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zam daha eklenecek. Böylece rakam 2 bin 100 lirayı bulacak.

30 Aralık 2018 Pazar, 15:10:22 Güncelleme: 15:12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





