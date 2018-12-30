Taşerondan kadroya geçen işçiye zam müjdesi
Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Bunun üzerine ilave olarak Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zam daha eklenecek. Böylece rakam 2 bin 100 lirayı bulacak.
Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020'ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu çıkmaz için sendikaların atmış olduğu adımlar olumlu sonuçlandı.
2020 TL + YÜZDE 4 ZAM
Çalışanların maaşları, asgari ücretin altında kalmayacak. Kadroya geçen çalışanların durumunda gelinen son durumu değerlendiren Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz "Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle, çalışanların bin 800 TL olan maaşları, ocak ayından itibaren 2 bin 20 TL'ye yükseltilecek.