104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike
Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarından korunmak isteyen Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor. Bankaların yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dondurulmuş rezervlerinden ödemeyi kabul etmemesi halinde 30 günlük bir süre beklenecek ve devamında ülke temerrüde düşmüş olarak değerlendirilecek.
Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor.
Rusya'nın bu hafta dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolar ödeme yapması gerekirken, ülkenin 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle ödemeye dair süreç henüz netlik kazanmadı.
Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu ödemenin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi için Batılı ülkelerdeki ilgili bankalara gerekli talimatların verildiğini, dövizle ödemenin kabul edilmemesi halinde ise ruble ile ödeme yapacaklarını bildirmişti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da dış borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını, sürecin ABD'nin alacağı karara bağlı olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün, ülkesinin "yapay" bir şekilde temerrüde düşürülmeye çalışıldığını belirtmişti.