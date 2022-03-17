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Haberler Ekonomi 104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarından korunmak isteyen Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor. Bankaların yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dondurulmuş rezervlerinden ödemeyi kabul etmemesi halinde 30 günlük bir süre beklenecek ve devamında ülke temerrüde düşmüş olarak değerlendirilecek.

17.03.2022 14:34 - Son Güncelleme: 17.03.2022 14:34
104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor.

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104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya'nın bu hafta dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolar ödeme yapması gerekirken, ülkenin 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle ödemeye dair süreç henüz netlik kazanmadı.

104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu ödemenin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi için Batılı ülkelerdeki ilgili bankalara gerekli talimatların verildiğini, dövizle ödemenin kabul edilmemesi halinde ise ruble ile ödeme yapacaklarını bildirmişti.

104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da dış borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını, sürecin ABD'nin alacağı karara bağlı olduğunu söylemişti.

104 yıl sonra Rusya’da bir ilk! İşte Rus ekonomisini bekleyen tehlike

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün, ülkesinin "yapay" bir şekilde temerrüde düşürülmeye çalışıldığını belirtmişti.

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